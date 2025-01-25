Янузай у доданий час врятував Лас-Пальмас від домашньої поразки Осасуні
На "Естадіо Гран Канарія" 24 січня відбувся матч між Лас-Пальмасом та Осасуною, які відкривали 21 тур іспанської Ла Ліги.
У той час як господарі поля програли останні дві зустрічі у межах чемпіонату Іспанії, гості не знали смаку перемог протягом восьми ігор. І сьогодні ця серія памплонців не перервалася.
Результат поєдинку міг вирішити один-єдиний результативний удар від Аймара Ороса на 53-й хвилині.
До того ж, шанси Лас-Пальмаса відігратися помітно впали після того, як Даріо Ессуго за 20 хвилин до кінця основного часу залишив свою команду в меншості через другу жовту картку.
Але на порятунок прийшов Аднан Янузай, який вже у доданий до другого тайму час врятував свою команду від поразки.
Чемпіонат Іспанії з футболу – Ла Ліга
21 тур, 24 січня
Лас-Пальмас – Осасуна 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 – 53 Орос, 1:1 – 90+8 Янузай.
Вилучення: 72 Ессуго (Осасуна, друга жовта картка).
За підсумками матчу Лас-Пальмас з 23 очками залишився 14-м, а Осасуна, маючи 27 балів, піднялася на одну сходинку вгору та стала дев'ятою.
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