Рух прийматиме Карпати в 1/8 фіналу Кубку України
Сьогодні, 29 жовтня, Рух прийматиме Карпати в матчі-відкритті стадії 1/8 фіналу Кубку України з футболу сезону-2024/2025.
Поєдинок відбудеться на стадіоні "Арена Львів". Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.
Головним арбітром матчу призначений Віталій Романов. Зазначимо, що решта ігор заплановані на завтра, 30 жовтня.
Кубок України з футболу
1/8 фіналу, 29 жовтня
18:00. Рух – Карпати
Нагадаємо, що 21 жовтня, Рух поступився Карпатам у львівському дербі в межах 10 туру Української Прем'єр-ліги.