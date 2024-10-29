Рух прийматиме Карпати в 1/8 фіналу Кубку України

Сьогодні, 29 жовтня, Рух прийматиме Карпати в матчі-відкритті стадії 1/8 фіналу Кубку України з футболу сезону-2024/2025.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Арена Львів". Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

Головним арбітром матчу призначений Віталій Романов. Зазначимо, що решта ігор заплановані на завтра, 30 жовтня.

Кубок України з футболу

1/8 фіналу, 29 жовтня

18:00. Рух – Карпати

Нагадаємо, що 21 жовтня, Рух поступився Карпатам у львівському дербі в межах 10 туру Української Прем'єр-ліги.