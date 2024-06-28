Кривбас оголосив перших суперників на другому зборі у Словенії
Криворізький Кривбас проведе другий тренувальний збір у словенському Брежице.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Зазначається, що першими суперниками підопічних Юрія Вернидуба будуть Динамо Бухарест, Динамо Загреб та азербайджанський Сабах.
Розклад спарингів Кривбаса
- 6 липня: Динамо Бухарест (Румунія)
- 13 липня: Сабах (Азербайджан)
- 17 липня: Динамо Загреб (Хорватія)
Криворіжці також шукають додаткових спаринг-партнерів. Про них стане відомо пізніше.
Нагадаємо, нещодавно Кривбас продав у Полісся одного зі своїх лідерів. У наступному сезоні команда зіграє у Лізі Європи.