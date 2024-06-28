Кривбас оголосив перших суперників на другому зборі у Словенії

Криворізький Кривбас проведе другий тренувальний збір у словенському Брежице.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зазначається, що першими суперниками підопічних Юрія Вернидуба будуть Динамо Бухарест, Динамо Загреб та азербайджанський Сабах.

Розклад спарингів Кривбаса

6 липня: Динамо Бухарест (Румунія)

Динамо Бухарест (Румунія) 13 липня: Сабах (Азербайджан)

Сабах (Азербайджан) 17 липня: Динамо Загреб (Хорватія)

Криворіжці також шукають додаткових спаринг-партнерів. Про них стане відомо пізніше.

Нагадаємо, нещодавно Кривбас продав у Полісся одного зі своїх лідерів. У наступному сезоні команда зіграє у Лізі Європи.