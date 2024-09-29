МЮ прийме Тоттенгем, Астон Вілла зіграє з Іпсвічем: розклад матчів АПЛ

Сьогодні, 29 вересня, в Англійській Прем’єр-лізі пройдуть два матчі 6-го туру.

У центральному матчі вікенду Манчестер Юнайтед прийме Тоттенгем, а Астон Вілла на виїзді зіграє проти Іпсвіч Таун.

Розклад матчів АПЛ на 29 вересня

16:00 Іпсвіч Таун – Астон Вілла

18:30 Манчестер Юнайтед – Тоттенгем

Нагадаємо, напередодні обезкровлений Манчестер Сіті втратив очки Ньюкаслом, Челсі з покером Палмера переміг Брайтон, а Арсенал на останніх хвилинах вирвав перемогу над Лестером. Всі результати попереднього ігрового дня – за цим посиланням.