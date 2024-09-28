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Ньюкасл відібрав очки в обезкровленого Сіті в матчі-відкритті 6 туру АПЛ

Ігор Чернявський — 28 вересня, 16:27
Ньюкасл відібрав очки в обезкровленого Сіті в матчі-відкритті 6 туру АПЛ
АПЛ

Сьогодні, 28 вересня, в Англійській Прем’єр-лізі проходять 7 матчів у межах 6-го туру.

У першому поєдинку ігрового дня Манчестер Сіті не зміг втримати перемогу над Ньюкаслом. Йошко Гвардіол відкрив рахунок на 35-й хвилині, але на початку другого тайму Ентоні Гордон реалізував пенальті та встановив остаточний рахунок – 1:1.

Чемпіонат Англії – АПЛ
6 тур, 28 вересня

Ньюкасл – Манчестер Сіті 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – Гвардіол 35, 1:1 – Гордон 57

Зазначимо, що "містяни" грали без двох системоутворюючих гравців – Кевіна Де Брюйне та Родрі. Очікується, що бельгієць повернеться на поле вже невдовзі, а от іспанець цього сезону вже не зіграє – він порвав "хрести".

Попри втрату очок, Сіті залишається лідером АПЛ, але вже в цьому турі команду Пепа Гвардіоли можуть обійти Ліверпуль та Астон Вілла, які відстають лише на два пункти.

Також сьогодні відбудуться ще 6 матчів:

  • 17:00 Арсенал – Лестер
  • 17:00 Брентфорд – Вест Гем
  • 17:00 Евертон – Кристал Пелес
  • 17:00 Ноттінгем Форест – Фулгем
  • 17:00 Челсі – Брайтон
  • 19:30 Вулвергемптон – Ліверпуль
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