Ньюкасл відібрав очки в обезкровленого Сіті в матчі-відкритті 6 туру АПЛ

Сьогодні, 28 вересня, в Англійській Прем’єр-лізі проходять 7 матчів у межах 6-го туру.

У першому поєдинку ігрового дня Манчестер Сіті не зміг втримати перемогу над Ньюкаслом. Йошко Гвардіол відкрив рахунок на 35-й хвилині, але на початку другого тайму Ентоні Гордон реалізував пенальті та встановив остаточний рахунок – 1:1.

Чемпіонат Англії – АПЛ

6 тур, 28 вересня

Ньюкасл – Манчестер Сіті 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – Гвардіол 35, 1:1 – Гордон 57

Зазначимо, що "містяни" грали без двох системоутворюючих гравців – Кевіна Де Брюйне та Родрі. Очікується, що бельгієць повернеться на поле вже невдовзі, а от іспанець цього сезону вже не зіграє – він порвав "хрести".

Попри втрату очок, Сіті залишається лідером АПЛ, але вже в цьому турі команду Пепа Гвардіоли можуть обійти Ліверпуль та Астон Вілла, які відстають лише на два пункти.

Також сьогодні відбудуться ще 6 матчів: