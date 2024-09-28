Ньюкасл відібрав очки в обезкровленого Сіті в матчі-відкритті 6 туру АПЛ
Сьогодні, 28 вересня, в Англійській Прем’єр-лізі проходять 7 матчів у межах 6-го туру.
У першому поєдинку ігрового дня Манчестер Сіті не зміг втримати перемогу над Ньюкаслом. Йошко Гвардіол відкрив рахунок на 35-й хвилині, але на початку другого тайму Ентоні Гордон реалізував пенальті та встановив остаточний рахунок – 1:1.
Чемпіонат Англії – АПЛ
6 тур, 28 вересня
Ньюкасл – Манчестер Сіті 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 – Гвардіол 35, 1:1 – Гордон 57
Зазначимо, що "містяни" грали без двох системоутворюючих гравців – Кевіна Де Брюйне та Родрі. Очікується, що бельгієць повернеться на поле вже невдовзі, а от іспанець цього сезону вже не зіграє – він порвав "хрести".
Попри втрату очок, Сіті залишається лідером АПЛ, але вже в цьому турі команду Пепа Гвардіоли можуть обійти Ліверпуль та Астон Вілла, які відстають лише на два пункти.
Також сьогодні відбудуться ще 6 матчів:
- 17:00 Арсенал – Лестер
- 17:00 Брентфорд – Вест Гем
- 17:00 Евертон – Кристал Пелес
- 17:00 Ноттінгем Форест – Фулгем
- 17:00 Челсі – Брайтон
- 19:30 Вулвергемптон – Ліверпуль