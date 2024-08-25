Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Жирона Циганкова гратиме проти Атлетіко Мадрид, Реал Мадрид Луніна прийматиме Вальядолід в 2 турі Ла Ліги

Володимир Кук — 25 серпня, 08:20
Жирона Циганкова гратиме проти Атлетіко Мадрид, Реал Мадрид Луніна прийматиме Вальядолід в 2 турі Ла Ліги
Ла Ліга

Сьогодні, 25 серпня, відбудуться 4 матчі другого туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/2025.

Реал Мадрид Андрія Луніна вдома зіграє проти Вальядоліда. Легенас зустрінеться з Лас-Пальмас. Бетіс на виїзді гратиме з Алавесом. Атлетіко Мадрид у домашньому матчі протистоятиме Жироні Віктора Циганкова.

Чемпіонат Іспанії — Ла Ліга
2 тур, 25 серпня

18:00. Реал Мадрид — Вальядолід

20:00. Леганес — Лас-Пальмас

20:15. Алавес — Бетіс

22:30. Атлетіко Мадрид — Жирона

Нагадаємо, вчора каталонська Барселона мінімально перемогла Атлетік у домашньому матчі. Після 2 турів у підопічних Фліка 6 набраних очок, а команда посідає друге місце у турнірній таблиці.

Алавес Атлетіко Мадрид Бетіс Вальядолід Жирона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Лас-Пальмас Леганес Реал Мадрид

Алавес

Гравець Шахтаря розірвав контракт із клубом
Сельта вирвала перемогу над Алавесом у 1 турі Ла Ліги
Реал залишить у команді джокера, який врятував півфінал ЛЧ з Баварією
Реал без Луніна декласував Алавес, Жирона з Довбиком та Циганковим поступилася Вільярреалу: результати матчів Ла Ліги
Побоювання справджуються: Лунін вдруге поспіль опинився на лаві запасних

Останні новини