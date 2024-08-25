Жирона Циганкова гратиме проти Атлетіко Мадрид, Реал Мадрид Луніна прийматиме Вальядолід в 2 турі Ла Ліги

Сьогодні, 25 серпня, відбудуться 4 матчі другого туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/2025.

Реал Мадрид Андрія Луніна вдома зіграє проти Вальядоліда. Легенас зустрінеться з Лас-Пальмас. Бетіс на виїзді гратиме з Алавесом. Атлетіко Мадрид у домашньому матчі протистоятиме Жироні Віктора Циганкова.

Чемпіонат Іспанії — Ла Ліга

2 тур, 25 серпня

18:00. Реал Мадрид — Вальядолід

20:00. Леганес — Лас-Пальмас

20:15. Алавес — Бетіс

22:30. Атлетіко Мадрид — Жирона

Нагадаємо, вчора каталонська Барселона мінімально перемогла Атлетік у домашньому матчі. Після 2 турів у підопічних Фліка 6 набраних очок, а команда посідає друге місце у турнірній таблиці.