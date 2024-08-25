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Барселона — Атлетик 2:1: огляд матчу Ла Ліги

Станіслав Лисак — 25 серпня, 00:11
Барселона — Атлетик 2:1: огляд матчу Ла Ліги
Пресслужба Барселони

Барселона здобула мінімальну перемогу над Атлетиком у межах 2 туру іспанської Ла Ліги.

Огляд матчу

Чемпіонат Іспанії — Ла Ліга
2 тур, 24 серпня

Барселона — Атлетик 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 24 Ямал, 1:1 - 42 Сансет (пен), 2:1 - 75 Левандовський

Каталонці здобули свою другу поспіль, раніше вони здолали Валенсію в першому турі. Атлетик має наразі одне очко після двох зіграних матчів. Баски зіграли внічию з Хетафе в першій грі чемпіонату.

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