Ювентус у гостях в Удінезе, Монца прийме Мілан, Болонья проти Лечче: розклад матчів Серії А

Сьогодні, 2 листопада, відбудуться три матчі 11 туру італійської Серії А.

Ювентус спробує перервати 3-матчеву безпереможну серію – "б’янконері" зіграють на виїзді проти Удінезе. Мілан, своєю чергою, проведе поєдинок із Монцою. Цікаво, що "россонері" виграли 8 з 9 матчів матчів із цим суперником.

Розклад матчів Серії А на 2 листопада

16:00 Болонья – Лечче

19:00 Удінезе – Ювентус

21:45 Монца – Мілан

Нагадаємо, матчі 10 туру чемпіонату Італії пройшли з вівторка по четвер. Наполі затвердився в ролі лідера, обігравши Мілан, а Ювентус вдома втратив очки з Пармою. Результати решти поєдинків – за цим посиланням.