Болонья виграла вдруге в сезоні, Лечче в більшості здолав Верону: результати Серії А

У вівторок, 29 жовтня, проходять три матчі 10 туру чемпіонату Італії-2024/25.

У перший часовий слот відбулися два поєдинки. Болонья на виїзді впевнено обіграла Кальярі – для "россоблу", які минулого сезону фінішували на 5 місці, це лише друга перемога в поточній кампанії.

Лечче на домашньому полі мінімально переміг Верону. Зазначимо, що гості догравали матч вдев’ятьох.

Чемпіонат Італії – Серія А

10 тур, 29 жовтня

Кальярі – Болонья 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – Орсоліні 35, 0:2 – Одгор 51

Лечче – Верона 1:0 (0:0)

Гол: Доргу 51

Вилучення: Чачуа 40, Белах’ян 83

Також сьогодні відбудеться центральний матч туру – Мілан прийматиме Наполі. Поєдинок на Сан Сіро стартує о 21:45 за київським часом.