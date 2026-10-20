Шахтар – Динамо відкриють 1/8 фіналу Кубку України: УАФ оприлюднила розклад матчів

Матчі 1/8 фіналу Кубку України з футболу відбудуться 27–29 жовтня.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

Центральним протистоянням стадії стане зустріч Шахтаря та Динамо у Львові. Поєдинок відбудеться 27 жовтня, початок о 18:00. Того ж дня Лівий Берег прийме Верес – матч у Київській області стартує о 13:00.

Ще шість зустрічей відбудуться 28 та 29 жовтня.

Розклад 1/8 фіналу Кубку України

27 жовтня

13:00. Лівий Берег – Верес. "Арена Лівий Берег", Київська область

18:00. Шахтар – Динамо. "Арена Львів", Львів

28 жовтня

11:00. Маяк – Харків. "Сарни-Арена", Сарни

11:00. Чернігів – Епіцентр. "Чернігів-Арена", Чернігів

13:00. ЛНЗ – Металіст. "Черкаси-Арена", Черкаси

15:30. Полісся – Новий Розділ. Стадіон "Полісся", Житомир

29 жовтня

13:00. Зоря – Кривбас. Стадіон "Динамо" ім. В. Лобановського, Київ

18:00. Карпати – Олександрія. Стадіон "Україна", Львів

З результатами 1/16 фіналу можна ознайомитися ТУТ.