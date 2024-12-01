Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Реал Луніна прийме Хетафе, Жирона Циганкова зіграє з Вільярреалом у 15 турі Ла Ліги

Олександр Булава — 1 грудня 2024, 08:52
Реал Луніна прийме Хетафе, Жирона Циганкова зіграє з Вільярреалом у 15 турі Ла Ліги

Сьогодні, 1 грудня, відбудеться чотири поєдинки 15 туру іспанської Ла Ліги.

Вільярреал вдома зіграє з Жироною Віктора Циганкова. Український вінгер не потрапив у заявку команди на гру.

Реал Мадрид Андрія Луніна вдома прийме Хетафа та у випадку перемоги зможе скоротити відставання від лідера – Барселони до 1 бала.

Розклад матчі Ла Ліги на 1 грудня

  • 15:00 Вільярреал – Жирона
  • 17:15 Реал Мадрид – Хетафе
  • 19:30 Райо Вальєкано – Атлетик
  • 22:00 Реал Сосьєдад – Бетіс

Напередодні каталонська Барселона несподівано поступилась вдома Лас-Пальмасу.

Жирона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга

Атлетико розгромом Вальядоліда скоротив відставання від Барселони, яка програла Лас-Пальмасу в 15 турі Ла-Ліги
Сьогодні був не наш день: Флік – про сенсаційну поразку Барселони від Лас-Пальмаса у Ла Лізі
Президент Ла Ліги звинуватив Вінісіуса в популяризації піратства
Циганков пропустить матч Жирони проти Вільярреала в 15 турі Ла Ліги
Повага понад усе: Реал привітав Барселону з ювілеєм

Останні новини