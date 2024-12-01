Реал Луніна прийме Хетафе, Жирона Циганкова зіграє з Вільярреалом у 15 турі Ла Ліги
Сьогодні, 1 грудня, відбудеться чотири поєдинки 15 туру іспанської Ла Ліги.
Вільярреал вдома зіграє з Жироною Віктора Циганкова. Український вінгер не потрапив у заявку команди на гру.
Реал Мадрид Андрія Луніна вдома прийме Хетафа та у випадку перемоги зможе скоротити відставання від лідера – Барселони до 1 бала.
Розклад матчі Ла Ліги на 1 грудня
- 15:00 Вільярреал – Жирона
- 17:15 Реал Мадрид – Хетафе
- 19:30 Райо Вальєкано – Атлетик
- 22:00 Реал Сосьєдад – Бетіс
Напередодні каталонська Барселона несподівано поступилась вдома Лас-Пальмасу.