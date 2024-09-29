Рома Довбика прийме Венецію, несподіваний лідер зіграє проти Лаціо, Наполі проти Монци: розклад матчів Серії А

Сьогодні, 29 вересня відбудуться 5 матчів 6-го туру італійської Серії А.

Рома, за яку виступає Артем Довбик, вдома зіграє проти Венеції. Нагадаємо, що український форвард відзначився в кожному з трьох останніх матчів.

Торіно, який починав тур у статусі лідера, спробує продовжити свою переможну ходу в домашньому поєдинку з Лаціо.

Розклад матчів Серії А на 29 вересня

13:30 Торіно – Лаціо

16:00 Комо – Верона

16:00 Рома – Венеція

19:00 Емполі – Фіорентина

21:45 Наполі – Монца

Напередодні Інтер у яскравому матчі здолав Удінезе, Ювентус розгромив Дженоа, а Болонья вдома розписала нічию з Аталантою.