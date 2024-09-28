Інтер з дублем Мартінеса здолав Удінезе у 6 турі Серії А

Сьогодні, 28 вересня, пройдуть 3 матчі італійської Серії А сезону-2024/25.

У матчі-відкритті дня Удінезе вдома приймав Інтер. Поєдинок завершився з рахунком 2:3 на користь "чорно-синіх". Вже на першій хвилині Давіде Фраттезі забив перший м'яч та вивів свою команду вперед, через 34 хвилини Крістіан Кабаселе зрівняв рахунок у грі, але Лаутаро Мартінес з асистом Федеріко Дімарко відновив першість "нерадзуррі".

Другий тайм розпочався ще одним голом Мартінеса, який на 47 хвилині привів команду до рахунку 1:3. Наприкінці матчу Лоренцо Лукка відіграв один м'яч, але цього було недостатньо для встановлення нічиєї.

Чемпіонат Італії – Серія А

6 тур, 27 вересня

Удінезе – Інтер 2:3 (1:2)

Голи: 0:1 – 1 Фратеззі, 1:1 – 34 Кабаселе 1:2 – 45+3 Мартінес, 1:3 – 47 Мартінес, 2:3 – 83 Лукка.

Зазначимо, що сьогодні відбудуться ще два матчі:

19:30 Дженоа – Ювентус

21:45 Болонья – Аталанта

Нагадаємо, напередодні Мілан розгромно переміг Лечче. Наразі турнірну таблицю очолює Ювентус, маючи в активі 12 очок. На другому місці розташувався Торіно, а трійку лідерів закриває Мілан.