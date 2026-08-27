Клуб з Андорри вперше в історії вийшов до основного етапу єврокубків

Андорра вперше отримала представника на основному етапі єврокубків. Інтер Ескальдес у серії пенальті здолав косовську Дріту та пробився до загального етапу Ліги конференцій.

Матч-відповідь раунду кваліфікації завершився без забитих м'ячів – 0:0, а в серії пенальті сильнішим виявився Інтер Ескальдес – 4:2. Перша зустріч команд у Косові завершилася результативною нічиєю 2:2.

Таким чином, клуб з Андорри вперше в історії своєї країни зіграє на основному етапі єврокубкового турніру.

Раніше представники Андорри ніколи не доходили до основного етапу Ліги чемпіонів, Ліги Європи чи Ліги конференцій.

Андорра залишалася однією з трьох країн УЄФА, які ще не мали представника на цій стадії єврокубків. Тепер у цьому списку залишилися лише Чорногорія та Сан-Марино.

Зазначимо, що цього сезону Україна не буде представлена на основному етапі Ліги Європи та Ліги конференцій. Натомість донецький Шахтар зіграє в основному етапі Ліги чемпіонів.