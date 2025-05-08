Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Буде-Глімт прийме Тоттенгем, Атлетик спробує відігратися у протистоянні з Манчестер Юнайтед у півфіналі ЛЄ

Руслан Травкін — 8 травня 2025, 07:34
Буде-Глімт прийме Тоттенгем, Атлетик спробує відігратися у протистоянні з Манчестер Юнайтед у півфіналі ЛЄ

Сьогодні, 8 травня, відбудуться матчі-відповідь 1/2 фіналу Ліги Європи УЄФА сезону-2024/25.

Англійський Манчестер Юнайтед на "Олд Траффорд" зіграє проти Атлетика. Представник АПЛ у першій грі здобув переконливу перемогу з рахунком 3:0.

Сенсація цьогорічного розіграшу ЛЄ Буде-Глімт вдома прийматиме Тоттенгем. "Шпори" в першому матчі були сильнішими – 3:1.

Розклад матчів Ліги Європи на 8 травня

22:00 Манчестер Юнайтед – Атлетик

22:00 Буде-Глімт – Тоттенгем

Всі поєдинки стадії транслюватимуться на MEGOGO. Фінал Ліги Європи-2024/25 пройде 21 травня на стадіоні "Сан-Мамес" у Більбао. 

Буде-Глімт Ліга Європи Манчестер Юнайтед розклад Тоттенгем Атлетик

Буде-Глімт

Сон пропустить півфінал Ліги Європи проти Буде/Глімт
Рахунок не відображає нашої переваги, – Постекоглу оцінив перемогу Тоттенгема над Буде/Глімт
Манчестер Юнайтед завітає до Атлетика, Тоттенгем прийме Буде-Глімт у півфіналі Ліги Європи
Визначилися коментатори півфінальних матчів Ліги Європи та Ліги конференцій
Суперкомп'ютер назвав фаворита Ліги Європи після матчів 1/4 фіналу

Останні новини