Буде-Глімт прийме Тоттенгем, Атлетик спробує відігратися у протистоянні з Манчестер Юнайтед у півфіналі ЛЄ

Сьогодні, 8 травня, відбудуться матчі-відповідь 1/2 фіналу Ліги Європи УЄФА сезону-2024/25.

Англійський Манчестер Юнайтед на "Олд Траффорд" зіграє проти Атлетика. Представник АПЛ у першій грі здобув переконливу перемогу з рахунком 3:0.

Сенсація цьогорічного розіграшу ЛЄ Буде-Глімт вдома прийматиме Тоттенгем. "Шпори" в першому матчі були сильнішими – 3:1.

Розклад матчів Ліги Європи на 8 травня

22:00 Манчестер Юнайтед – Атлетик

22:00 Буде-Глімт – Тоттенгем

Всі поєдинки стадії транслюватимуться на MEGOGO. Фінал Ліги Європи-2024/25 пройде 21 травня на стадіоні "Сан-Мамес" у Більбао.