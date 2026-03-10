Емполі Попова призначив третього тренера за сезон

Аутсайдер Серії В, Емполі, призначив на посаду головного тренера Фабіо Казерту.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

На посаді головного тренера Емполі Казерта замінив Алессіо Діонізі. Це вже третій тренер Емполі в поточному сезоні, команда розпочинала чемпіонат під керівництвом Гвідо Пальюки.

Причиною звільнення Діонізі стали невдалі результати команди – жодної перемоги в останніх 10 матчах. На даний момент Емполі посідає 13 місце в Серії В, випереджаючи зону перехідних матчів усього на одне очко.

Нагадаємо, за Емполі виступає українець Богдан Попов. З приходом Казерти він втратив місце в основі команди та лише один раз вийшов у стартовому складі, сумарно провівши на полі 219 хвилин.

У листопаді минулого року повідомлялося про інтерес до Попова з боку Аталанти.