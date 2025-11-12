Українська правда
Ексзірку Челсі та збірної Бразилії госпіталізували через проблеми з серцем

Володимир Максименко — 12 листопада 2025, 11:13
Колишню зірку Челсі Оскара госпіталізували
Оскар
Сан-Паулу

Колишній футболіст Челсі та збірної Бразилії Оскар опинився у лікарні через проблеми з серцем.

Про це повідомила пресслужба Сан-Паулу.

"Гравець був негайно доставлений до лікарні, де він наразі перебуває у стабільному стані та залишається під наглядом для подальших тестів, щоб уточнити діагноз", – йдеться у повідомленні.

Оскар виконував планові тести на велотренажері, після чого відчув запаморочення та знепритомнів. Подальші аналізи показали кардіологічні зміни в організмі хавбека.

Нагадаємо, з 2012 по 2016 рік Оскар виступав за лондонський ЧелсіІ, після чого несподівано перебрався у Шанхай Порт.

У 2025 році хавбек повернувся у Сан-Паулу, де і починав свою кар'єру. В активі 34-річного футболіста також 47 матчів у складі збірної Бразилії, в яких він забив 12 м'ячів.

Раніше повідомлялось, що колишнього футболіста Реала та Евертона госпіталізували після інсульту.

