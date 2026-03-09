Сан-Паулу відправив у відставку легендарного ексфутболіста
Аргентинець Ернан Креспо був звільнений з посади головного тренера бразильського Сан-Паулу.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Креспо, який привів Сан-Паулу до чемпіонства штату у 2021 році, розпочав свій другий період роботи в клубі у липні 2025 року. Відтоді він провів на чолі команди 46 матчів, у яких здобув 21 перемогу, сім разів зіграв унічию та зазнав 18 поразок.
Разом із аргентинцем клуб залишають його асистенти Хуан Бранда та Віктор Лопес, а також члени тренерського штабу — Федеріко Мартінетті, Леандро Паз і тренер воротарів Густаво Непоте.
Креспо — відомий аргентинський нападник, який протягом кар'єри виступав за Рівер Плейт, Парму, Лаціо, Інтер, Мілан, та Челсі. Як тренер очолював Модену, Банфілд, Дефенс і Хустісія, Аль-Духаїль і Аль-Айн.
