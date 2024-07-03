Як у такій ситуації готувати команду? — Ротань звернувся до тренерів УПЛ

Головний тренер олімпійської збірної України Руслан Ротань прокоментував склад команди на Олімпіаду-2024, зокрема звернувся до тренерів клубів, які не готові вчасно відпустити гравців до збірної.

Про це наставник дав коментар Tribuna.com.

"Всі найкращі футболісти, які були для нас доступні, викликані на Олімпіаду.

Дуже шкода, що в нашому списку немає багатьох гравців, які вибороли це право. Це була їхня мрія.

Проте ми віримо в тих футболістів, які замінять наших лідерів. Будемо робити все від нас залежне, щоб гідно представити країну на історичному для українського футболу турнірі.

На жаль, маємо проблеми з підготовкою до турніру. Кожного дня зʼявляються клуби, які присилають листи, що відпустять своїх гравців безпосередньо перед Олімпіадою. Хочу попросити пораду в тренерів цих команд. Підкажіть, будь ласка, як в такій ситуації готувати команду та проводити міжнародні спаринги під прапором України?" — сказав Ротань.