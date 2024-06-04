Ротань: Ми маємо битися за країну, за наших воїнів, адже їм там набагато важче

Головний тренер олімпійської збірної України Руслан Ротань наголосив на патріотичній місії своєї команди на товариському турнірі у Франції.

Його слова цитує офіційний сайт Української асоціації футболу.

"Насамперед цей турнір дуже важливий для нашої країни. Зараз в Україні війна, і всі розуміють, що перемога в матчах на таких змаганнях підвищує імідж нашої держави. Тож перш за все ми маємо битися за країну, за наших воїнів, адже їм там набагато важче. Треба, щоб про Україну чули в усьому світі, і за це ми маємо стояти, скажімо так, на цьому фронті.

У футбольному плані турнір важливий, адже ми на сьогодні ще не розуміємо, хто з гравців поїде на Олімпійські ігри, кого відпустять, а кого — ні. Це стане відомо саме після змагань у Франції. Тоді ми й оголосимо остаточний склад на олімпійський турнір. Будуть ще дебати, але дуже хотілося б, щоб наша олімпійська збірна була представлена найсильнішим складом", — сказав Ротань.