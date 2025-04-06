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Асистент Ротаня гратиме за аматорський клуб

Олег Дідух — 6 квітня 2025, 12:08
Асистент Ротаня гратиме за аматорський клуб
Сергій Кравченко
СК Дніпро-1

Відомий у минулому український півзахисник Сергій Кравченко, який зараз є асистентом головного тренера збірної України Руслана Ротаня, відновить свою кар’єру гравця. Він гратиме за аматорський клуб Стандарт із Нових Санжарів.

41-річного хавбека цитує Спорт Експерес.

"Буду грати, якщо буде можливість, а вона буде рідко, а, може, і зовсім не буде. Якщо матч Стандарту буде припадати на мій вихідний, то я за них зіграю.

Мене попросив допомогти півзахисник команди Антон Кіча. Я сказав, що не проти, але буду приїжджати по можливості. Я залюбки граю у футбол. Тим більше, у Нових Санжарах чудове поле і хороша команда", – заявив Кравченко.

Хавбек завершив кар’єру професійного футболіста в 2022 році. Виступав за Ворсклу, Динамо Київ, Карабах, Дніпро, Волинь, Дніпро-1 і Чорноморець.

Сьогодні, 6 квітня, Олександрія в 23 турі УПЛ прийме Кривбас, початок матчу – о 13:00 за Києвом.

Сергій Кравченко Олександрія

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