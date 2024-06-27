Ротань: Журналісти вкотре переоцінили нас і це передалося нашим футболістам

Головний тренер Олександрії та олімпійської збірної України Руслан Ротань вважає, що журналісти переоцінили національну збірну.

Своїми думками про виступ "жовто-синіх" на Євро-2024 Ротань поділився в інтерв’ю Ігорю Бурбасу.

"Ви знаєте, я хотів би підтримати нашу збірну України. Два останні матчі ми провели на досить гідному рівні — в принципі, все йшло за нашим сценарієм. Мабуть, головний промах — це перша гра, де хвилини хвилювання, початок турніру.

Початок турніру завжди нервовий. Якраз із цими нервами наші хлопці не впоралися. На жаль, цей турнір ми програли в першій грі. У матчах зі Словаччиною та Бельгією наші хлопці заслуговували на більше. Ми могли перемагати Бельгію.

Я вважаю, що Бельгія — найсильніший суперник в цій групі, і ми з ними грали на рівних. Обіграли збірну Словаччини, програючи по ходу поєдинку.

Хочеться підтримати хлопців. Я все одно скажу, що у нас досить молода команда, ми набираємось досвіду на таких форумах. Я впевнений, що майбутні перемоги попереду, просто потрібно набратись терпіння.

Перед грою я читав сайти і вважаю, що журналісти переоцінили гравців, якісь ціни називають… У мене відразу таке відчуття, що не гроші грають у футбол. На поле виходить команда. Журналісти вкотре переоцінили нас і це передалося нашим футболістам", — сказав Ротань.

Збірна України набрала рекордну кількість очок на груповому етапі Євро, але це все одно не допомогло "жовто-синім" вийти у плей-оф бодай з третього місця. Усьому виною від’ємна різниця м’ячів, на яку вплинула розгромна поразка від Румунії.