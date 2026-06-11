Полісся хоче підписати півзахисника австрійської Бундесліги

Житомирське Полісся хоче підписати півзахисника Аустрії Абубакра Баррі.

Про це повідомляє Krone.

Полісся дає за гамбійського опорника від 4,5 до 5 мільйонів євро та готове збільшити його теперішню заробітну плату в чотири рази.

Український клуб уже подав пропозицію Аустрії щодо трансфера півзахисника.

У поточному сезоні Баррі зіграв у 33 матчах, де забив 4 голи й віддав 4 результативні передачі. За даними Fotmob, німець зробив 103 захисні дії, посівши 32-у (з 39) сходинку за вкладом в оборону серед півзахисників та 108-у – серед усіх гравців австрійської Бундесліги.

Нагадаємо, що Полісся вперше в історії завоювало бронзу УПЛ, обігравши Рух в 30 турі.