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Полісся визначилося з потенційним новим головним тренером – джерело

Олексій Мурзак — 19 травня 2025, 15:56
Полісся визначилося з потенційним новим головним тренером – джерело
Олег Шандрук
НК Верес

Головним фаворитом на призначення головним тренером Полісся є нінишній наставник Вереса Олег Шандрук.

Про це повідомив журналіст та коментатор Володимир Звєров.

За його інформацією, у шортлисті клубу також знаходяться Руслан Ротань (Олександрія), Юрій Вернидуб (Кривбас), Владислав Лупашко (Карпати), Ігор Йовічевич (Лудогорець, Болгарія), однак головним претендентом є саме Шандрук.

"Та фаворитом цього шортлиста виявився Шандрук. Тренер, про якого багато говорять в цьому сезоні, і який обіграв Полісся з рахунком 5:1 у чемпіонаті завдяки своїм сильним сторонам: швидким атакам, швидким переходам, швидким перехідним фазам. Верес й в Кубку потріпав нерви Поліссю здорово", – сказав він.

Нагадаємо, 12 травня Полісся оголосило про звільнення Імада Ашура та усього його тренерського штабу. Фахівець очолював команду з травня 2024 року, житомирський клуб став його першим досвідом самостійної роботи на дорослому рівні.

Під керівництвом 37-річного фахівця команда провела 33 матчі, в яких здобула 13 перемог, 11 разів зіграла внічию та зазнала 9 поразок.

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