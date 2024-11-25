На жаль, не достукалися до хлопців: Ротань прокоментував втрату очок у Рівному

Головний тренер Олександрії Руслан Ротань не зміг правильно налаштувати своїх підопічних на виїзний поєдинок проти Вереса.

Про це він сказав на післяматчевій пресконференції. Його слова наводить пресслужба рівненського клубу.

"Звісно, ми не задоволені таким результатом. Налаштовуватися на гру потрібно завчасно. Тиждень про це говорили команді. Знали, що нам протистоятиме бойова команда, яка багато грає вертикально, яка шукає підбори. На жаль, не достукалися до хлопців. Довелося знову говорити про це в перерві.

Другий тайм вже був на нашу користь. Могли виривати і перемогу. Мабуть, ми також дещо залежні від матчів збірних. Наші гравці задіяні і в юнацькій, і в молодіжній, і в національній команді. Це теж для нас проблема, бо ми не маємо двадцять п'ять рівноцінних футболістів.

Як вплинула на ігровий тонус повітряна тривога? Жодній з команд таке не подобається. Коли ти налаштований приїжджаєш на гру і одразу звучить повітряна тривога - це випробування. Ми не можемо на це скаржитися, такі реалії. Можемо лише подякувати Силам оборони України взагалі за можливість грати", – сказав Ротань.