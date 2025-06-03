Ротань розповів, чого не вистачило Олександрії для чемпіонства
Руслан Ротань
ФК Олександрія
Колишній головний тренер Олександрії Руслан Ротань розповів, чого, на його думку, команді не вистачило для того, щоби завоювати чемпіонство у поточному сезоні УПЛ.
Слова фахівця наводить BurBuzz.
"Нам просто не вистачило досвіду, який завжди мають Динамо й Шахтар. Вважаю, що ключовою грою, яку ми програли, була гра з Карпатами. Але я все одно пишаюся хлопцями, тому що вони зробили в цій ситуації неможливе. Я хочу відзначити їхню працю, те, що вони тренувалися, збори, ігри, тренування в тижневому циклі протягом чемпіонату", – заявив Ротань.
Нагадаємо, Олександрія завоювала срібло чемпіонату України під керівництвом Ротаня, після чого тренер очолив Полісся. Нещодавно Ротаня визнали найкращим тренером травня в УПЛ.