Ротань розповів, чого не вистачило Олександрії для чемпіонства

Колишній головний тренер Олександрії Руслан Ротань розповів, чого, на його думку, команді не вистачило для того, щоби завоювати чемпіонство у поточному сезоні УПЛ.

Слова фахівця наводить BurBuzz.

"Нам просто не вистачило досвіду, який завжди мають Динамо й Шахтар. Вважаю, що ключовою грою, яку ми програли, була гра з Карпатами. Але я все одно пишаюся хлопцями, тому що вони зробили в цій ситуації неможливе. Я хочу відзначити їхню працю, те, що вони тренувалися, збори, ігри, тренування в тижневому циклі протягом чемпіонату", – заявив Ротань.

Нагадаємо, Олександрія завоювала срібло чемпіонату України під керівництвом Ротаня, після чого тренер очолив Полісся. Нещодавно Ротаня визнали найкращим тренером травня в УПЛ.