Ротань: У нас менш як тиждень на підготовку

Головний тренер олімпійської збірної України Руслан Ротань прокоментував графік підготовки до Олімпіади-2024 у Парижі.

Про це він розповів у коментарі ВЗБІРНА.

"Підготовка до Олімпіади? Наразі потрібно добратися до нашої бази під Бордо, почати збір. У нас є менш як тиждень на підготовку, щоб привести гравців у більш-менш єдиний функціональний стан.

У деяких гравців після чемпіонату Європи не було відпочинку, ми грали турнір у Франції, де також були ті гравці, які зараз нас будуть представляти на Олімпійських іграх — у них також не було дуже багато часу.

Усі в різних станах почали підготовку вже в клубах. Тому вони не в найкращих фізичних кондиціях, ми це розуміємо. Тому за цей тиждень нам потрібно збалансувати їх і від гри до гри підготувати.

14 липня ми граємо контрольний матч з Єгиптом, 18 липня проводимо вже, скажемо так, генеральну репетицію перед Олімпіадою – зі збірною Парагваю. І вже 19 липня переїжджаємо туди, де будемо базуватися перед першою грою — в Ліон. Там ми готуємося до матчу 24 липня з Іраком", — розповів Ротань.