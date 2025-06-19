Ротань оцінив потенційного суперника Полісся в єрокубках
Головний тренер житомирського Полісся Руслан Ротань оцінив потенційного суперника у кваліфікації Ліги конференцій.
Про це фахівець розповів у коментарі пресслужбі клубу.
Найімовірніше суперником "вовків" у другому кваліфікаційному раунді ЛК стане боснійський Борац, який зустрінеться зі Санта-Колома (Андорра).
"Борац минулого сезону дійшов до 1/8 фіналу Ліги конференцій. Це дійсно міцний колектив, тому, мабуть, вони сильніші. Але в футболі все буває, і ми зараз у першу чергу вже концентруємося на двох клубах.
Зараз будемо інформацію отримувати від аналітиків і готуватися на 2 клуби – а там уже як буде. Тому що, знову-таки, на папері це Борац, а в футболі можливо все навпаки.
Часу дуже мало, але це наша робота. Нам завжди дуже мало часу, тому ми якраз цей час десь як сьогодні тренування – вони проходять трошки довше по часу, тому що і теорії довше по часу, і тренування.
Це нормально, тому що, знову-таки, багато інформації, і її якраз потрібно донести, що цей час, який буде наступний, пішов нам на користь", – сказав Ротань.
Протистояння складатиметься з двох матчів: вдома та на виїзді. Поєдинки другого кваліфікаційного раунду пройдуть 24 та 31 липня. Український клуб перший матч гратиме вдома.
Раніше нападник Микола Гайдучик став новим гравцем житомирського Полісся. Також з’явилася інформація, що склад команди Ротаня може поповнити ще один український форвард.