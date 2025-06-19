Ротань оцінив потенційного суперника Полісся в єрокубках

Головний тренер житомирського Полісся Руслан Ротань оцінив потенційного суперника у кваліфікації Ліги конференцій.

Про це фахівець розповів у коментарі пресслужбі клубу.

Найімовірніше суперником "вовків" у другому кваліфікаційному раунді ЛК стане боснійський Борац, який зустрінеться зі Санта-Колома (Андорра).

"Борац минулого сезону дійшов до 1/8 фіналу Ліги конференцій. Це дійсно міцний колектив, тому, мабуть, вони сильніші. Але в футболі все буває, і ми зараз у першу чергу вже концентруємося на двох клубах.

Зараз будемо інформацію отримувати від аналітиків і готуватися на 2 клуби – а там уже як буде. Тому що, знову-таки, на папері це Борац, а в футболі можливо все навпаки.

Часу дуже мало, але це наша робота. Нам завжди дуже мало часу, тому ми якраз цей час десь як сьогодні тренування – вони проходять трошки довше по часу, тому що і теорії довше по часу, і тренування.

Це нормально, тому що, знову-таки, багато інформації, і її якраз потрібно донести, що цей час, який буде наступний, пішов нам на користь", – сказав Ротань.