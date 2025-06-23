Внаслідок російської атаки на Київ загинув футболіст і його дівчина
Street Football Challenge
В результаті ракетної атаки Росії на Київ в ніч на 23 червня загинув гравець колективу TEMP UNITED Володимир Мосейчук та його дівчина Анна.
Про це повідомляє Street Football Challenge.
"Трагедія в нашій футбольній родині. Сьогодні ми з болем у серці ділимося страшною новиною – цієї ночі внаслідок ракетного удару по Києву загинув гравець колективу TEMP UNITED Володимир Мосейчук та його дівчина Анна. Це люди, яких ми знали, з якими грали, сміялися, планували. Війна не обирає, вона просто забирає. Саме тому ми маємо бути поруч, підтримувати і допомагати", – йдеться у повідомленні.
Street Football Challenge – любительська футбольна ліга Києва. Організація оголосила збір для родин загиблих.
Внаслідок нічного російського удару по Києву загинули 9 людей, ще 34 отримали поранення.
Раніше повідомлялося, що у будинок українського спортивного журналіста влучила російська ракета.