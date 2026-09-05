Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Мессі та Роналду запрошені на прощальний матч Тевеса

Олег Дідух — 5 вересня 2026, 17:31
Мессі та Роналду запрошені на прощальний матч Тевеса
Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду
Getty Images

Легенди світового футболу, Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду, запрошені на прощальний матч ексфорварда збірної Аргентини Карлоса Тевеса.

Про це повідомляє Goal.com.

Матч планується провести у грудні поточного року на "Ла Бомбонері" – домашньому стадіоні Боки Хуніорс, рідного клубу Тевеса. Наразі не відомо, чи гратимуть Мессі та Роналду в складі однієї команди, чи будуть суперниками.

Тевес виступав разом із Мессі в складі збірної Аргентини, а з Роналду – в Манчестер Юнайтед в 2007 – 2009 роках. 42-річний аргентинець завершив кар'єру гравця ще у 2021 році, проте лише зараз вирішив провести свій прощальний матч.

Окрім Боки Хуніорс і Манчестер Юнайтед, Тевес також виступав за Корінтіанс, Вест Гем, Манчестер Сіті, Ювентус і Шанхай Шеньхуа. Провів 76 матчів і забив 13 голів за збірну Аргентини.

У травні поточного року Тевеса звільнили з посади головного тренера Тальєреса.

Ліонель Мессі Кріштіану Роналду Тевес

Ліонель Мессі

Оплески на честь легенди: по всій Аргентині зупинятимуть матчі для вшанування Мессі
Стало відомо, хто отримає №10 у збірній Аргентини після Мессі
Мессі оголосив про завершення кар'єри у збірній Аргентини
Інтер Маямі знищив клуб Синчука завдяки хеттрику Мессі
Гол Мессі не допоміг: Інтер Маямі зазнав четвертої поразки в сезоні МЛС

Останні новини