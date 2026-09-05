Мессі та Роналду запрошені на прощальний матч Тевеса
Легенди світового футболу, Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду, запрошені на прощальний матч ексфорварда збірної Аргентини Карлоса Тевеса.
Про це повідомляє Goal.com.
Матч планується провести у грудні поточного року на "Ла Бомбонері" – домашньому стадіоні Боки Хуніорс, рідного клубу Тевеса. Наразі не відомо, чи гратимуть Мессі та Роналду в складі однієї команди, чи будуть суперниками.
Тевес виступав разом із Мессі в складі збірної Аргентини, а з Роналду – в Манчестер Юнайтед в 2007 – 2009 роках. 42-річний аргентинець завершив кар'єру гравця ще у 2021 році, проте лише зараз вирішив провести свій прощальний матч.
Окрім Боки Хуніорс і Манчестер Юнайтед, Тевес також виступав за Корінтіанс, Вест Гем, Манчестер Сіті, Ювентус і Шанхай Шеньхуа. Провів 76 матчів і забив 13 голів за збірну Аргентини.
У травні поточного року Тевеса звільнили з посади головного тренера Тальєреса.