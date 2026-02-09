Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Роналду завершив бойкот та повернувся до тренувань з Аль-Насром

Олександр Булава — 9 лютого 2026, 19:41
Роналду завершив бойкот та повернувся до тренувань з Аль-Насром
Кріштіану Роналду
Аль-Наср

Зірковий нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду завершив свій протест та повернувся до тренувань з командою.

Про це повідомляє A Bola.

Форвард все ж пропустить матч азійської Ліги чемпіонів з Аркадагом з Туркменістану (11 лютого). Його повернення очікується в суботу, 14 лютого, у поєдинку чемпіонату Саудівської Аравії з Аль-Фатехом.

Однією з причин протесту португальця була затримка зарплат деяким співробітникам команди. Керівництво Аль-Насра пішло назустріч Роналду і виплатило борги. Також клуб повернув повноваження директорам Жозе Семеду і Сімау Коутінью.

Кріштіану виступає у Саудівській Аравії з 2023 року. Відтоді провів у футболці Аль-Насра 127 ігор (111 голів та 22 асисти).

Контракт португальського футболіста з саудівським клубом розрахований до кінця червня 2027 року. Після закінчення угоди Роналду може повішати бутси на цвях.

Кріштіану Роналду Аль-Наср

Аль-Наср

Бойкот зірки перетворився у фарт: Аль-Наср переміг у другому матчі поспіль без Роналду
Роналду вимагає у керівництва Аль-Насра погасити борги перед працівниками клубу
Відчуває себе зрадженим: Роналду погрожує покинути Саудівську Аравію
Забув всі образи на клуб: Роналду відсвяткував день народження на тренуванні Аль-Насра
Бойкот закінчився: Роналду повернувся до тренувань Аль-Насра – інсайдер

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік