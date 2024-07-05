З Роналду та Мбаппе: Португалія та Франція назвали склади на чвертьфінал Євро-2024

Збірні Португалія та Франції оголосили стартові склади на матч 1/4 фіналу Євро-2024 з футболу.

Про це повідомляє УЄФА.

Португалія: Кошта, Мендеш, Діаш, Пепе, Канселу, Фернандеш, Пальїнья, Вітінья, Леау, Роналду, Бернарду

Франція: Меньян, Ернандес, Саліба, Упамекано, Кунде, Камавінга, Чуамені, Канте, Грізманн, Мбаппе, Коло-Муані

Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на медіасервісі MEGOGO.

Нагадаємо, що збірна Португалії в серії пенальті здолала Словенію. В 1/4 фіналу португальці зустрінуться з Францією, яка мінімально перемогла Бельгію. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.