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Роналду встановив новий рекорд поза межами футболу

Владислав Мошківський — 21 серпня, 21:45
Роналду встановив новий рекорд поза межами футболу
Getty Images

Кріштіану Роналду створив свій YouTube-канал, який із шаленою кількістю набирає підписників.

Гравець Аль-Наср та збірної Португалії відразу після створення каналу встановив рекорд: найшвидше зібрав 1 млн підписників. Португальцю для цього знадобилося лише 90 хвилин.

На цю мить, на YouTube-каналі португальця вже 5,3 млн підписників та 18 відео. На одному з них, Роналду розповів, що любить NBA, UFC і Теніс.

Це не єдиний рекорд футболіста у соціальних мережах. Роналду найпопулярніший користувач Instagram. На нього підписано 636 млн акаунтів.

А нещодавно Роналду під постом Мбаппе побив рекорд в Інстаграмі.

NBA UFC Збірна Португалії Кріштіану Роналду Кіліан Мбаппе Аль-Наср

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