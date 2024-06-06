Коментар Роналду під постом Мбаппе побив рекорд в Інстаграмі

Коментар Кріштіану Роналду під постом Кіліана Мбаппе про перехід у мадридський Реал побив рекорд за кількістю лайків у Інстаграмі.

Про це повідомляє видання Bleacher Report.

Звернення португальця набрало понад 4,6 мільйона вподобань, що стало абсолютним рекордом соцмережі.

"Тепер моя черга спостерігати за тобою. Я радий бачити, як ти будеш блищати на Сантьяго Бернабеу", — написав Роналду.

Зазначимо, що Мбаппе є шанувальником Роналду із дитинства. Як і Кріштіану, Кілліан розпочне свою кар'єру у Реалі під номером 9. Нападник повинен почекати ще мінімум рік, коли Лука Модрич покине клуб та віддасть культовий 10 номер.