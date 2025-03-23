Роналду потрапив до Книги рекордів Гіннесса

Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду вписав своє ім'я в Книгу рекордів Гіннесса.

Про це повідомляє "433".

40-річний нападник перед матчем із Данією у Лізі націй отримав відзнаку, як гравець з найбільшою кількістю міжнародних перемог в історії – 132.

За весь час свого перебування у збірній футболіст зіграв 217 поєдинків, забив 133 м'ячі та віддав 45 результативних передач.

Нагадаємо, що сьогодні Португалія зустрічається з Данією в 1/4 фіналу Ліги націй. Перший матч завершився мінімальною перемогою данців (1:0).