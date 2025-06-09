Роналду продовжить контракт із клубом із Саудівської Аравії

Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду готовий підписати новий контракт із Аль-Насром із Саудівської Аравії.

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

Португалець мав кілька пропозицій в останній місяць, однак вирішив залишитися в саудівському клубі.

#CristianoRonaldo are ready to extend his contract with #AlNassr. #Ronaldo has received several bids in the last months, but has decided to continue with the Saudi Club. #transfers https://t.co/9TP0wUSY2T — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 9, 2025

Пізніше Роналду заявив, що залишиться в Аль-Насрі, слова 40-річного нападника передав Фабріціо Романо.

"Моє майбутнє? Насправді нічого не зміниться. Чи залишусь в Аль-Насрі? Так".

Нещодавно президент ФІФА Джанні Інфантіно зізнався про спробу вмовити когось з учасників клубного чемпіонату світу-2025 підписати Кріштіану.

Кріштіану Роналду допоміг збірній Португалії перемоги Іспанію в фіналі Ліги націй УЄФА. Гол 40-річного форварда на 61-й хвилині зустрічі відновив паритет на табло, що дозволило португальцям перевести матч у серію пенальті, де вони виявилися сильнішими.

Роналду не зміг завершити матч з Іспанією та був замінений на 88 хвилині. Після гри він заявив, що готовий був зламати ногу заради перемоги в фіналі, а також португалець розповів причину, через яку може завершити кар'єру.

Завдяки цій перемозі збірна Португалії стала першою командою, яка виграла Лігу націй двічі. "Команда обраних" стала дебютним переможцем Ліги націй у 2019 році. Після португальців турнір вигравали збірна Франції (2021) та збірна Іспанії (2023).

Кріштіану Роналду виступає за Аль-Наср з січня 2023 року. За цей час він провів 105 матчів, у яких відзначився 93 голами та 19 результативними передачами. Проте португалець так і не зміг привести команду до титулу чемпіона Саудівської Аравії.