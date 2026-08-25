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Астон Вілла близька до підписання зірки Мілана

Олег Дідух — 25 серпня 2026, 11:35
Астон Вілла близька до підписання зірки Мілана
Рафаел Леау
Getty Images

Вінгер Мілана та збірної Португалії Рафаел Леау близький до переходу в Астон Віллу.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

За його інформацією, Леау ще ніколи не був настільки близьким до відходу з Мілана. Португалець повністю відкритий до переходу в Астон Віллу, наразі англійці намагаються узгодити з Міланом економічні параметри трансферу.

Ще наприкінці минулого сезону Леау оголосив про свої наміри покинути Мілан влітку поточного року. Проте знайти підходящий варіант продовження кар'єри він досі не вдавалося.

Найбільш предметним був інтерес із Туреччини – від Галатасарая та Фенербахче. Проте Леау надавав перевагу переходу в чемпіонат із топ-5 Європи, пріоритетом була саме АПЛ.

Напередодні повідомлялося про можливий обмін у Рому на Матіаса Соуле.

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