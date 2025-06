Грати заради миру: Трамп під час саміту G7 отримав в якості подарунка футболку Роналду з автографом

Неймовірна історія подарунка, яка поєднала великий спорт і велику політику!

Під час саміту G7 у Канаді колишній прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта подарував тодішньому президентові США Дональду Трампу особливий сувенір – футболку з підписом самого Кріштіану Роналду.

Але це був не просто автограф. На футболці була написана фраза: "A jogar pela paz" ("Грати заради миру").

На опублікованих у мережі X фото видно, як Кошта передає подарунок Трампу. На відео також зафіксовано момент, коли Трамп читає послання і з посмішкою реагує: "Playing for peace… I like it" ("Грати заради миру… мені це подобається").

USA president Donald Trump has received a signed Portugal kit from Cristiano Ronaldo. 🇺🇸🇵🇹pic.twitter.com/kcok6Fz9Lu — The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) June 16, 2025

🚨📸 Donald Trump with a signed Cristiano Ronaldo jersey. 🇵🇹 pic.twitter.com/fvHJffVQYo — TCR. (@TeamCRonaldo) June 16, 2025

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп та очільник ФІФА Джанні Інфантіно обговорили можливість повернення Росії до міжнародних змагань найближчим часом.