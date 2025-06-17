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Грати заради миру: Трамп під час саміту G7 отримав в якості подарунка футболку Роналду з автографом

Богдан Войченко — 17 червня 2025, 15:10
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Грати заради миру: Трамп під час саміту G7 отримав в якості подарунка футболку Роналду з автографом

Неймовірна історія подарунка, яка поєднала великий спорт і велику політику!

Під час саміту G7 у Канаді колишній прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта подарував тодішньому президентові США Дональду Трампу особливий сувенір футболку з підписом самого Кріштіану Роналду.

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Але це був не просто автограф. На футболці була написана фраза: "A jogar pela paz" ("Грати заради миру").

На опублікованих у мережі X фото видно, як Кошта передає подарунок Трампу. На відео також зафіксовано момент, коли Трамп читає послання і з посмішкою реагує: "Playing for peace… I like it" ("Грати заради миру… мені це подобається").

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп та очільник ФІФА Джанні Інфантіно обговорили можливість повернення Росії до міжнародних змагань найближчим часом.

ВІДЕО Кріштіану Роналду Дональд Трамп