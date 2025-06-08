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Можливо він зрозуміє: Усик запросив Трампа в Україну, щоб той пожив тиждень у його будинку

Олексій Мурзак — 8 червня 2025, 18:57
Можливо він зрозуміє: Усик запросив Трампа в Україну, щоб той пожив тиждень у його будинку
Олександр Усик
Getty Images

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександр Усик (23-0, 14 КО) готовий надати свій будинок Дональду Трампу, щоб президент США повноцінно відчув, що таке війна в Україні.

Слова боксера наводить ВВС.

"Я раджу президентові США Дональду Трампу приїхати до України та пожити тут один тиждень. Лише один тиждень. Я надам йому свій дім. Живіть, будь ласка, і спостерігайте за тим, що тут відбувається щоночі. А щоночі над моїм будинком летять дрони та ракети. Щоночі. Цьому має бути покладено край!

Не знаю, чи зрозуміє все президент США. Може зрозуміє, може, ні. Але факт у тому, що українці продовжують гинути. Не лише військові, а й діти, жінки, люди похилого віку. Із цим важко змиритися. Це моя країна, і мені болить серце за неї", – сказав Усик.

Нагадаємо, наступним суперником українського боксера буде Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО). Бій пройде 19 липня.

На пресконференції український чемпіон висловився щодо другого бою з Дюбуа, попутно посварившись з одним із журналістів та тренером британця. Довелося вступитися за свого підопічного менеджеру Усика Егісу Клімасу, який спростував усі спекуляції щодо симуляції Олександра.

Завершилась зустріч двох топових боксерів хвилинною битвою поглядів.

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