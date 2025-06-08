Можливо він зрозуміє: Усик запросив Трампа в Україну, щоб той пожив тиждень у його будинку
Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександр Усик (23-0, 14 КО) готовий надати свій будинок Дональду Трампу, щоб президент США повноцінно відчув, що таке війна в Україні.
Слова боксера наводить ВВС.
"Я раджу президентові США Дональду Трампу приїхати до України та пожити тут один тиждень. Лише один тиждень. Я надам йому свій дім. Живіть, будь ласка, і спостерігайте за тим, що тут відбувається щоночі. А щоночі над моїм будинком летять дрони та ракети. Щоночі. Цьому має бути покладено край!
Не знаю, чи зрозуміє все президент США. Може зрозуміє, може, ні. Але факт у тому, що українці продовжують гинути. Не лише військові, а й діти, жінки, люди похилого віку. Із цим важко змиритися. Це моя країна, і мені болить серце за неї", – сказав Усик.
Нагадаємо, наступним суперником українського боксера буде Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО). Бій пройде 19 липня.
На пресконференції український чемпіон висловився щодо другого бою з Дюбуа, попутно посварившись з одним із журналістів та тренером британця. Довелося вступитися за свого підопічного менеджеру Усика Егісу Клімасу, який спростував усі спекуляції щодо симуляції Олександра.
Завершилась зустріч двох топових боксерів хвилинною битвою поглядів.