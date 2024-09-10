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Роналду назвав гравців, які боротимуться за Золотий м'яч найближчими роками

Олексій Мурзак — 10 вересня, 18:40
Роналду назвав гравців, які боротимуться за Золотий м'яч найближчими роками
Кріштіану Роналду
Скріншот YouTube UR · Cristiano

Нападник збірної Португалії та Аль-Насра Кріштіану Роналду поділився думкою, хто з футболістів боротиметься за нагороду Золотий м'яч у найближчі роки.

У розмові з Ріо Фердинандом на своєму YouTube-каналі він перерахував таких футболістів.

"Кіліан Мбаппе може виграти Золотий м'яч у найближчі кілька років. Можливо, ще Голанд та Беллінгем, а також, що цілком ймовірно, - Ламін Ямаль", – зазначив португалець.

Водночас Фердінанд також додав кандидатуру Вінісіуса.

39-річний Кріштіану Роналду п'ять разів вигравав Золотий м'яч.

8 вересня в матчі Ліги націй із Шотландією (2:1) Роналду став першим футболістом в історії, хто забив 901 гол в офіційних матчах

Напередодні стали відомі усі претенденти на "Золотий м'яч" 2024 року. Роналду вперше з 2003 опинився поза списком.

Вінісіус Золотий м'яч Кріштіану Роналду Кіліан Мбаппе Джуд Беллінгем Ерлінг Голланд

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