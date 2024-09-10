Роналду назвав гравців, які боротимуться за Золотий м'яч найближчими роками
Кріштіану Роналду
Скріншот YouTube UR · Cristiano
Нападник збірної Португалії та Аль-Насра Кріштіану Роналду поділився думкою, хто з футболістів боротиметься за нагороду Золотий м'яч у найближчі роки.
У розмові з Ріо Фердинандом на своєму YouTube-каналі він перерахував таких футболістів.
"Кіліан Мбаппе може виграти Золотий м'яч у найближчі кілька років. Можливо, ще Голанд та Беллінгем, а також, що цілком ймовірно, - Ламін Ямаль", – зазначив португалець.
Водночас Фердінанд також додав кандидатуру Вінісіуса.
39-річний Кріштіану Роналду п'ять разів вигравав Золотий м'яч.
8 вересня в матчі Ліги націй із Шотландією (2:1) Роналду став першим футболістом в історії, хто забив 901 гол в офіційних матчах
Напередодні стали відомі усі претенденти на "Золотий м'яч" 2024 року. Роналду вперше з 2003 опинився поза списком.