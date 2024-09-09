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Роналду встановив рекорд за кількістю голів різним збірним

Ігор Чернявський — 9 вересня, 09:00
Роналду встановив рекорд за кількістю голів різним збірним
Федерація футболу Португалії

Кріштіану Роналду став першим футболістом в історії, якому вдалося відзначитися у воротах 48 різних збірних.

Про це повідомляє Stats Foot.

48-ю національною командою, якій забив Роналду, стала Шотландія. За дві хвилини до кінця основного часу Кріштіану замкнув м’яч у пусті ворота після флангової передачі від Нуну Мендеша. Його гол став переможним — 2:1.

Взяття воріт "Тартанової армії" стало 901-м у кар’єрі 5-разового володаря "Золотого м’яча". Ювілейний, 900-й м’яч він забив кількома днями раніше у поєдинку з Хорватією.

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Кріштіану Роналду

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