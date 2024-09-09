Роналду встановив рекорд за кількістю голів різним збірним

Кріштіану Роналду став першим футболістом в історії, якому вдалося відзначитися у воротах 48 різних збірних.

Про це повідомляє Stats Foot.

48-ю національною командою, якій забив Роналду, стала Шотландія. За дві хвилини до кінця основного часу Кріштіану замкнув м’яч у пусті ворота після флангової передачі від Нуну Мендеша. Його гол став переможним — 2:1.

🇵🇹 Cristiano Ronaldo a marqué contre 48 nations différentes en sélection A. Record pour un joueur. #PORSCO — Stats Foot (@Statsdufoot) September 8, 2024

Взяття воріт "Тартанової армії" стало 901-м у кар’єрі 5-разового володаря "Золотого м’яча". Ювілейний, 900-й м’яч він забив кількома днями раніше у поєдинку з Хорватією.