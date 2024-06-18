Роналду звернувся до нації перед стартом на Євро-2024

Кріштіану Роналду звернувся до португальців перед матчем 1 туру Євро-2024 проти Чехії.

Один із найвеличніших гравців в історії футболу опублікував допис у своєму X (Twitter).

"Португальці, сьогодні починається ще одна глава в нашій історії. Я з теплотою згадую свій перший день у національній збірній, день, сповнений викликів та перемог. Зараз я маю честь знову бути поруч з командою чемпіонів, сповненою таланту та рішучості.

З силою та підтримкою кожного ми перетворюємо мрії на реальність. Давайте разом боротися за ще одну перемогу. Коли ми разом, нас не зупинити. Вперед, Португалія!" — написав Роналду.