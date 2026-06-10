Допомагає 24 години на добу: тренер збірної Португалії – про внесок Роналду у національну команду

Головний тренер збірної Португалії з футболу Роберто Мартінес високо оцінив виступи та внесок Кріштіану Роналду у роботу національної команди.

Його цитує ESPN.

За словами наставника, 40-річний капітан саудівського Аль-Насра подає приклад у всьому, що робить. Він викладається на повну протягом доби, щоб усіляко допомогти збірній.

"Наш капітан та інші гравці не думають про майбутнє. Ми не знаємо, що може статися в майбутньому, бо вони можуть отримати травми, і є рішення, які від них не залежать. Головне – це тренування, прагнення бути найкращим, застосування отриманих знань на практиці та гордість за те, що носиш цю футболку. Саме такий приклад він подає. Його єдина мета – використати це для вдосконалення", – заявив Мартінес.

52-річний спеціаліст також розповів про ідею, яку він хоче використати у товариському матчі проти Нігерії. Поєдинок відбудеться 10 червня о 22:45 (за київським часом).

Наставник португальської збірної планує по ходу протистояння повністю змінити склад команди, аби забезпечити ігрову практику кожному футболісту, який перебуває у його розпорядженні.

"Для п'яти або шести наших гравців це буде перша гра. Основна увага, як і раніше, приділяється індивідуальним аспектам гри та наданню ігрового часу тим, хто цього потребує. Наш головний пріоритет – підготувати гравців до чемпіонату світу", – відповів Мартінес.

Нагадаємо, що у рамках підготовки до чемпіонату світу-2026 Португалія провела контрольну гру проти Чилі, у якій святкувала перемогу з рахунком 2:1. Роналду відіграв один тайм та покинув поле без результативних дій.

Раніше головний наставник збірної Португалії запевнив, що ніхто не повинен сумніватися в ігровій практиці Кріштіану Роналду на ЧС-2026. За свою спиною досвідчений нападник має 227 ігор за національну команду (143 голи та 46 асистів).

Відзначимо, що на груповому етапі Мундіалю Португалія зіграє проти ДР Конго (17 червня), Узбекистану (23 червня) та Колумбії (28 червня).