Роналду планує грати ще два роки
Кріштіану Роналду
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Легендарний португальський форвард Кріштіану Роналду планує продовжувати виступи на професійному рівні ще протягом двох років.
Про це повідомляє Ніколо Скіра.
Контракт Роналду з Аль-Насром із Саудівської Аравії діє до кінця червня поточного року. Існує доволі висока ймовірність того, що угода продовжена не буде.
40-річний португалець вже отримав багато пропозицій щодо продовження кар’єри. Очікується, що рішення щодо свого майбутнього Роналду ухвалить найближчими днями.
Нападник збірної Португалії виступає за Аль-Наср із січня 2023 року. В поточному сезоні на його рахунку 33 голи та 4 асисти в 39 матчах у всіх турнірах.
Раніше повідомлялося про те, що Роналду може стати співвласником іспанського клубу Альмерія.