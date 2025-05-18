Роналду планує грати ще два роки

Легендарний португальський форвард Кріштіану Роналду планує продовжувати виступи на професійному рівні ще протягом двох років.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Контракт Роналду з Аль-Насром із Саудівської Аравії діє до кінця червня поточного року. Існує доволі висока ймовірність того, що угода продовжена не буде.

40-річний португалець вже отримав багато пропозицій щодо продовження кар’єри. Очікується, що рішення щодо свого майбутнього Роналду ухвалить найближчими днями.

Нападник збірної Португалії виступає за Аль-Наср із січня 2023 року. В поточному сезоні на його рахунку 33 голи та 4 асисти в 39 матчах у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося про те, що Роналду може стати співвласником іспанського клубу Альмерія.