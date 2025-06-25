Роналду близький до нової угоди з Аль-Насром

40-річний португальський нападник Кріштіану Роналду близький до нового контракту з Аль-Насром.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Форвард готовий підписати новий контракт з клубом, поки перевіряються офіційні документи. Також сторони обговорюють терміни угоди, яка може бути підписана на один або два роки.

Існує можливість, що контракт буде продовжено до червня 2027 року, якщо цього забажає Роналду.

Кріштіану виступає за Аль-Наср з січня 2023 року. За цей час він провів 105 матчів, у яких відзначився 93 голами та 19 результативними передачами.

Проте португалець так і не зміг привести команду до титулу чемпіона Саудівської Аравії.

На початку червня Роналду допоміг збірній Португалії перемоги Іспанію в фіналі Ліги націй УЄФА. Гол 40-річного форварда на 61-й хвилині зустрічі відновив паритет на табло, що дозволило португальцям перевести матч у серію пенальті, де вони виявилися сильнішими.

Раніше повідомлялось, що екстренер Мілана може очолити наступним саме Аль-Наср.