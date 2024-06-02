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Роналду хоче бачити в Аль-Насрі капітана Реала

— 2 червня, 19:47
Роналду хоче бачити в Аль-Насрі капітана Реала

Португальський нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду хоче, щоб захисник Реала Начо Фернандес приєднався до його команди.

Про це повідомляє Marca.

Кріштіану вже телефонував до футболіста, який цього літа залишає мадридський колектив на правах вільного агента.

Португалець також кличе до себе Каземіро, який хоче покинути Манчестер Юнайтед.

Фернандес є вихованцем Реала. Він дебютував за першу команду у 2011 році. Загалом за "вершкових" футболіст зіграв 359 матчів у всіх турнірах. В його активі 16 голів та 9 результативних передач.

Напередодні Начо повторив рекорд легенди Реала за кількістю перемог у Лізі чемпіонів.

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