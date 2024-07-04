Роналду хоче встановити епохальне досягнення і зіграти на ЧС-2026

Кріштіану Роналду планує зіграти на чемпіонаті світу-2026 у США, Мексиці та Канаді.

Про це повідомляє Relevo.

Португалець хоче стати єдиним футболістом в історії футболу, який взяв участь у шести мундіалях. Зазначається, що між Роналду та головним тренером збірної Португалії Роберто Мартінесом є домовленість, згідно якої Кріштіану сам вирішить, коли завершить кар’єру в національній команді.

Нагадаємо, в 1/8 фіналу Євро-2024 володар 5 "Золотих м’ячів" був близький до краху. У матчі зі Словаччиною він не реалізував 11-метровий наприкінці першого овертайму, але реабілітувався, бездоганно пробивши у серії пенальті.