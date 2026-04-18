Лукаку відсторонили: Наполі та Лаціо оголосили склади на матч 33-го туру Серії А

У суботу, 18 квітня, на стадіоні "Дієго Армандо Марадона" у Неаполі відбудеться матч 33-го туру італійської Серії А, в якому місцевий Наполі прийматиме римський Лаціо.

Тренерські штаби обох команд визначилися зі стартовими складами.

Зауважимо, що поєдинок пропустить зірковий нападник неаполітанців Ромелу Лукаку, якого відсторонили від команди до кінця сезону. Контракт бельгійця з Наполі діє до літа 2027 року, трансферна вартість оцінюється в 12 мільйонів євро.

Зазначимо, що для обох команд важлива перемога. Наполі посідає 2-ге місце в турнірній таблиці Серії А, маючи в активі 66 очок. Відставання від Інтера зросло вже до 12 пунктів за 5 турів до кінця чемпіонату.

Натомість Лаціо з 44 балами йде 10-м та формально зберігає шанси на єврокубкове місце. До шостої Роми – 13 пунктів. Проте поразка Лаціо та перемога Роми у 33-му турі можуть достроково вибити команду з боротьби.

У попередньому турі Наполі сенсаційно втратив бали у грі з Пармою, а Лаціо мінімально поступився Фіорентині.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом протистояння є Наполі, перемога якого оцінюється коефіцієнтом 1,56. На успіх Лаціо можна поставити з коефіцієнтом 7,50, на нічию – 3,96.

