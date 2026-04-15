Наполі відсторонить зіркового форварда від команди до кінця сезону

Нападник збірної Бельгії Ромелу Лукаку не гратиме та не тренуватиметься з першою командою Наполі до завершення поточного сезону з дисциплінарних міркувань.

У березні Лукаку відправився у розташування збірної Бельгії, проте тренерський штаб команди вирішив не залучати його до березневих матчів через недоліковану травму. Після цього форвард повинен був повернутися в розташування Наполі, проте без дозволу клубу вирішив залишитися у Бельгії та продовжувати відновлення самостійно.

Повернення Лукаку на тренувальну базу Наполі очікувалося вранці 14 квітня, проте 32-річний нападник у Італію так і не прибув.

Після цього стосунки між клубом і гравцем зруйновані остаточно. Наполі відсторонить Лукаку від роботи з командою до кінця поточного сезону, а влітку спробує продати.

Контракт бельгійця з Наполі діє до літа 2027 року, трансферна вартість оцінюється в 12 мільйонів євро.