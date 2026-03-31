Наполі може відсторонити зіркового форварда від команди

Нападник збірної Бельгії Ромелу Лукаку може бути відсторонений від тренувань і матчів Наполі на невизначений термін.

Про це повідомляє пресслужба чемпіонів Італії.

Ще минулого тижня повідомлялося про те, що Лукаку не повернувся до розташування Наполі після того, як тренерський штаб збірної Бельгії вирішив не залучати його до березневих матчів команди. Форвард залишився у Бельгії, та не відповідав на дзвінки нікого з представників клубу.

Сьогодні Наполі виступив із офіційною заявою щодо даної ситуації:

"Наполі повідомляє, що Ромелу Лукаку не прибув до розташування команди сьогодні, коли відновився тренувальний процес. Клуб залишає за собою право накласти дисциплінарні санкції, такі як відсторонення гравця від першої команди на невизначений термін", – сказано в заяві.

У поточному сезоні 32-річний бельгієць відзначився 1 голом у 7 матчах за Наполі, сумарно провівши на полі лише 64 хвилини. Значну частину сезону Лукаку пропустив через травму.